РЖД подумают об увеличении составности и числа "Ласточек" между Москвой и Минском

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) могут увеличить составность поездов "Ласточка" и количество рейсов на маршруте между Москвой и Минском.

РЖД в пятницу отправили в первый рейс скоростной международный поезд "Ласточка" по маршруту Москва-Минск.

"Мы не ожидали такого потока (пассажиров "Ласточки"), поэтому нам надо будет проанализировать (перевозки за) май. После праздников, наверное, с нашими белорусскими коллегами начнем это обсуждать. Сейчас до середины мая всё (билеты) раскуплено", - сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

По его словам, есть несколько вариантов увеличения пассажиропотока на маршруте.

"Можно сдвоить (составы), но это непросто, потому что (нужно) с инфраструктурой поработать. Поэтому увеличение составности до десяти вагонов это непростая ситуация", - сказал он.

"Наверняка, напрашивается дневной рейс, но он тоже непростой, потому что окна технологические надо предоставлять", - добавил он.

"Мы бы очень хотели сократить время в пути, поэтому будем думать, как это сделать", - отметил Пегов.

"Ласточки" сообщением Москва - Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.

На маршруте Москва-Минск будут курсировать скоростные электропоезда в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны три класса обслуживания – бизнес, эконом и базовый. В каждом составе предусмотрено 349 мест.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

После приостановки в пандемию регулярное ж/д пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией возобновилось в феврале 2021 года.