РЖД с 8 февраля возобновляет пассажирское ж/д сообщение с Белоруссией

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 8 февраля возобновляет пассажирское сообщение с Белоруссией, сообщили РЖД.

"С 8 февраля после длительного перерыва в расписание вернется поезд №1/2 Москва - Минск формирования Белорусской железной дороги. Так, в первый рейс из Минска он отправится 8 февраля, а из Москвы - 9 февраля, и далее будет курсировать через день", - говорится в сообщении.

В пути следования поезд будет делать две остановки для посадки/высадки пассажиров на территории Российской Федерации - в Смоленске и в Вязьме.

Планируется также, что с 9 февраля в Минске остановку для посадки и высадки пассажиров будет делать поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва формирования АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД), с возможностью проезда в нем граждан РФ и Белоруссии на участке Москва - Минск - Москва. В настоящее время поезд курсирует ежедневно транзитом через Литву и Белоруссию, без посадки и высадки пассажиров, отмечается в сообщении.

О возобновлении движения других международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией будет объявлено дополнительно, сообщают РЖД. Премьер РФ Михаил Мишустин 3 февраля подписал распоряжение о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией. Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, с 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске.

Пассажирские ж/д перевозки между РФ и Белоруссией были остановлены весной 2020 года. После получения разрешения, РЖД понадобится три дня на возобновление международного пассажирского ж/д сообщения, сообщал ранее заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Кроме того с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва-Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.