Между Москвой и Минском запустили скоростные поезда "Ласточка"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) отправило в первый рейс скоростной международный поезд "Ласточка" по маршруту Москва-Минск, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Первая "Ласточка" отправилась с Белорусского вокзала Москвы в 16:00, ориентировочное время прибытия поезда в Минск - 22:55.

"Ласточки" сообщением Москва - Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.

В торжественной церемонии в пятницу приняли участие глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Виталий Савельев и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В церемонии запуска в режиме телемоста также принял участие министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда в комплектации "премиум" в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны три класса обслуживания - бизнес, эконом и базовый. В каждом составе предусмотрено 349 мест. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

В поездах дальнего следования, курсирующих между Россией и Белоруссией, действуют противоэпидемические меры обоих государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.

После приостановки в пандемию регулярное ж/д пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией возобновилось в феврале 2021 года.