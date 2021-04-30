Путин подписал закон о запрете изымать животных за долги

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на изъятие домашних животных за долги судебными приставами.

Документ опубликован в пятницу вечером на официальном интернет-портале правовой информации.

Внесенными в статью 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ правками запрещается изъятие по судебным исполнительным документам домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркивал, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.

"Бремя доказательства того, что животное используется в предпринимательской деятельности, лежит на соответствующей кредитной организации. Изъятия будут касаться, конечно, тех, для кого это организованный вид бизнеса – кто домашних животных использует в культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке, или в питомниках, где их прямо разводят", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

Законопроект (1025262-7) был внесен в Госдуму в сентябре 2020 года Владимиром Бурматовым и главой комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.