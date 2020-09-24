Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

В Думу внесли поправку о запрете изымать животных у должников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект о запрете приставам изымать домашних животных за долги по судебным исполнительным документам. Его авторы - председатели комитетов по экологии и по законодательству Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Законопроект № 1025262-7 касается домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, по судебным исполнительным документам. Поправка будет внесена в статью 446 Гражданского процессуального кодекса.

Бурматов обещал подготовить такую инициативу в июле.

Сейчас депутат отметил, что в спорных ситуациях доказывать, что должник использует животное для получения дохода, должен будет кредитор.

"Изъятия будут касаться, конечно, тех, для кого это организованный вид бизнеса - кто домашних животных использует в культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке, или в питомниках, где их прямо разводят", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

Крашенинников добавил, что предлагаемые изменения будут способствовать как более гуманному отношению к домашним животным, так и эмоциональному благополучию их владельцев, которые считают своих животных членами семьи.

Госдума Владимир Бурматов Павел Крашенинников ФССП

Новости по теме

Новости

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

Сбербанк представил смарт-дисплей SberPortal и ТВ-приставку SberBox

HeadHunter получил листинг на "МосБирже"

Арктическая экспедиция обследовала затонувший пароход "Челюскин"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"

Сбербанк представил новый бренд "Сбер"
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом
Навальный попал в больницу

Посол США заявил об осложнении отношений с Россией из-за "дела Навального"

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

Названы имена и предмет интересов дипломатов, которых вышлют из Болгарии

Правительство поручило изучить включение установки электросчетчиков в ЖКУ

Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ

Продукты в РФ в январе-августе дорожали в 3 раза быстрее, чем в ЕС

Продукты в РФ в январе-августе дорожали в 3 раза быстрее, чем в ЕС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');