В Думу внесли поправку о запрете изымать животных у должников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект о запрете приставам изымать домашних животных за долги по судебным исполнительным документам. Его авторы - председатели комитетов по экологии и по законодательству Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.

Законопроект № 1025262-7 касается домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, по судебным исполнительным документам. Поправка будет внесена в статью 446 Гражданского процессуального кодекса.

Бурматов обещал подготовить такую инициативу в июле.

Сейчас депутат отметил, что в спорных ситуациях доказывать, что должник использует животное для получения дохода, должен будет кредитор.

"Изъятия будут касаться, конечно, тех, для кого это организованный вид бизнеса - кто домашних животных использует в культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке, или в питомниках, где их прямо разводят", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

Крашенинников добавил, что предлагаемые изменения будут способствовать как более гуманному отношению к домашним животным, так и эмоциональному благополучию их владельцев, которые считают своих животных членами семьи.