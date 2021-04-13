Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изъятие судебными приставами домашних животных за долги.

Внесенными в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ правками запрещается изъятие по судебным исполнительным документам домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.

"Бремя доказательства того, что животное используется в предпринимательской деятельности, лежит на соответствующей кредитной организации. Изъятия будут касаться, конечно, тех, для кого это организованный вид бизнеса - кто домашних животных использует в культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке, или в питомниках, где их прямо разводят", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

Законопроект (1025262-7) был внесен в Госдуму в сентябре 2020 года Владимиром Бурматовым и главой комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.