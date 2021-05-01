Туристка погибла на аттракционе в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Туристка погибла в Чегемском ущелье на аттракционе по роупджампингу - прыжкам на альпинистских веревках со скал. Начата доследственная поверка, сообщили "Интерфаксу" в СКР по республике.

Как рассказал сотрудник ведомства, по предварительным данным, в субботу, примерно в 15:00 поступило сообщение о том, что при прыжке девушка ударилась о скалы, так как организаторы не рассчитали длину веревки.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.