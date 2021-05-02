Уголовное дело возбудили после гибели туристки в Кабардино-Балкарии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего в Чегемском ущелье на аттракционе по роупджампингу (прыжки на альпинистских веревках со скал) погибла туристка, сообщает Следственное управление СКР по КБР в воскресенье.

По версии следствия, при прыжке на аттракционе была недостаточно обеспечена сохранность жизни людей. В результате, 23-летняя жительница Ставропольского края от удара о скалы получила телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по п."в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, девушка погибла 1 мая 2021 года в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии, где во время прыжков на аттракционе по роупджампингу организаторы не рассчитали длину веревки, и она погибла, ударившись о скалы.