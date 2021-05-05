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В суд в Москве поступило еще 6 протоколов на Twitter и 10 - на Google и FB

За незаконный контент компании грозят штрафы в общей сложности до 24 млн рублей

В суд в Москве поступило еще 6 протоколов на Twitter и 10 - на Google и FB
Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В судебный участок 422 Таганского района Москвы поступило шесть административных протоколов, составленных в отношении сервиса Twitter, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Протоколы составлены по ч.2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством). За такое нарушение предусмотрены штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Таким образом, если компанию признают виновной, ей могут грозить штрафы на общую сумму до 24 млн рублей.

Аналогичные протоколы поступили и в отношении компаний Google и Facebook, им грозят штрафы на 20 млн рублей каждому.

"По пять административных протоколов поступило в отношении Google и Facebook. Дата судебных заседаний по всем компаниям пока не назначена", - сказали в суде.

Мировой судья Таганского района 2 апреля признал Twitter виновным в совершении аналогичных нарушений 23 и 24 января и назначил компании по ч.2 ст. 13.41 КоАП три штрафа на 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей. Компания была оштрафована за то, что вовремя не удалила по требованию Роскомнадзора призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

Twitter штрафы обжаловал.

30 апреля Роскомнадзор сообщил, что чиновники ведомства провели беседу с двумя топ-менеджерами Twitter и напомнили им, что сервис должен удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая. Как говорилось в пресс-релизе РКН, "администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора". Также стороны договорились наладить прямую линию связи между Роскомнадзором и службой модерации Twitter. По словам чиновников, руководство Twitter также пообещало составить план по приведению работы соцсети в России в соответствие с российским законодательством.

Роскомнадзор с 10 марта замедляет трафик сервиса, чтобы принудить компанию соблюдать российские законы и удалять контент, запрещенный к распространению в России.

Москва Таганский суд Роскомнадзор Twitter

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