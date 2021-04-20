Twitter обжаловал штрафы на 8,9 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Twitter просит апелляционную инстанцию отменить решения о назначении компании административных штрафов на общую сумму 8,9 млн рублей (более $116 тысяч) из-за неудаления контента с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции в конце января.

В Таганский суд поступили апелляционные жалобы на постановления суда об административных правонарушениях компании Twitter, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По ее словам, даты назначения апелляционных заседаний пока не назначены.

Мировой судья Таганского района Москвы 2 апреля признал Twitter виновным в совершении правонарушений, совершенных 23 и 24 января и назначил компании штрафы в виде 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.

В компании не согласились с вынесенным решением и попросили Таганский суд отменить его, признав Twitter невиновным в административном правонарушении.

В пресс-службе Роскомнадзора, комментируя решения суда, заявили, что на популярных интернет-платформах, которые ежедневно посещают сотни тысяч российских граждан, лежит большая социальная ответственность. Соцсети, не ограничивающие доступ к незаконной информации, подвергают "жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности", подчеркнули в пресс-службе.

4 мая мировой суд проведет судебные заседания по рассмотрению трех аналогичных протоколов в отношении Facebook и Google LLC.

В отношении компаний составлены протоколы по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

По данным суда, компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.

23, 31 января и 2 февраля а регионах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения на родину 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный приговор на реальный по делу "Ив Роше" со сроком заключения 3,5 года.