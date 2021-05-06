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Задержаны двое знакомых убитого в ходе перестрелки жителя Ингушетии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы после обысков задержали двух жителей Ингушетии - родственников Магомеда Кодзоева, ликвидированного в конце апреля на границе с Северной Осетией в ходе перестрелки, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органов после обысков в Малгобеке задержаны двое местных жителей Дзауров и Картоев", - сказал источник.

Во время обысков в домах у фигурантов изъято оружие, которое, по предварительным данным, могло принадлежать ликвидированному силовиками жителю республики.

По данным СУСКР по Северной Осетии, 28 апреля примерно в 19 часов в районе АЗС "Майское" на объездной автодороге "Кантышево-Майское" в Пригородном районе силовики попытались задержать жителя Ингушетии, ехавшего на машине "Тойота Камри" из селения Кантышево.

При попытке задержания водитель открыл стрельбу из пистолета. Ответным огнем нападавший был уничтожен. По данному факту СУ СКР по Северной Осетии возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как сообщал ранее "Интерфаксу" информированный источник, житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии Кодзоев (Мамусик) находился в федеральном розыске по делу о разбое в 2005 году.

Источник также рассказал агентству, что Кодзоев подозревался в пособничестве бандгруппе, которую возглавлял известный террорист Аслан Бютукаев.

Ингушетия Северная Осетия Малгобек

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