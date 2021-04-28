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Силовики на окраине Назрани застрелили открывшего огонь мужчину

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На окраине Назрани, рядом с административной границей Северной Осетии и Ингушетии, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь на поражение после того, как водитель автомобиля оказал им вооруженное сопротивление, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В среду в 18.30 на окраине Назрани на автодороге, проходящей по административной границе Ингушетии и Северной Осетии, остановлен тонированный автомобиль Toyota Camry. При попытке силовиков досмотреть автотранспорт водитель оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем он уничтожен", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" другой источник, установлена личность убитого. По предварительным данным, это житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии, сказал собеседник агентства.

Источник предположил, что убитый находился в федеральном розыске, эта информация уточняется.

Район боестолкновения оцеплен силовиками и военной техникой, сотрудники правоохранительных органов разыскивают возможных пособников злоумышленника.

Назрань Ингушетия Северная Осетия

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