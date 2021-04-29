Убитый в перестрелке в Ингушетии подозревался в связях с бандой Бютукаева

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидированный накануне житель Ингушетии Магомед Кодзоев подозревался в пособничестве бандгруппе во главе с известным террористом Асланом Бютукаевым, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"По имеющейся информации, фактически Кодзоев оказывал пособничество членам бандгруппы соратника Доку Умарова Бютукаева, ликвидированным в Чечне в январе этого года", - сказал собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в среду, 28 апреля, вечером на окраине Назрани на автодороге, проходящей по административной границе Ингушетии и Северной Осетии, был остановлен тонированный автомобиль Toyota Camry. При попытке досмотреть машину водитель оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем он был уничтожен.

Согласно предварительным данным, ликвидированный мужчина - житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии Кодзоев. По словам источника "Интерфакса", убитый находился в федеральном розыске.

В январе 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спецоперации, в результате которой был уничтожен Бютукаев. По словам Кадырова, были убиты шестеро боевиков. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что уничтожены пятеро боевиков.

Бютукаев был одним из лидеров бандподполья на Северном Кавказе. Вместе с ликвидированным ранее лидером террористов Умаровым он был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово", когда погибли 37 человек. Умаров и Бютукаев после взрыва распространили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за подготовку этого теракта.