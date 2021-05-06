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Совет директоров "Акрона" рекомендовал годовые дивиденды в 30 рублей на акцию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Акрона" рекомендует выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 30 рублей на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются те, кто имеет право на получение дивидендов, рекомендовано установить 8 июня.

Финальные дивиденды "Акрона" за 2019 год составили 275 рублей на акцию.

Ранее компания заявила, что в 2021 году планирует сместить основные выплаты акционерам на конец года, что в совокупности с уменьшением capex позволит группе снизить долговую нагрузку.

Акрон

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