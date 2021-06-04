"Акрон" привлечет в ВТБ 20 млрд рублей на финансирование CAPEX

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Акрон" на ПМЭФ подписал кредитное соглашение с ВТБ на 20 млрд рублей на пять лет.

Эти деньги пойдут на финансирование текущей деятельности и CAPEX, включая затраты на реализацию ESG-проектов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

3 июня "Акрон" договорился с Газпромбанком о сотрудничестве в рамках инвестирования с соблюдением ESG-стандартов. Соглашение открывает возможности в получении "Акроном" финансирования на выгодных условиях с учетом применимых мер господдержки.

Чистый долг "Акрона" по итогам I квартала составил 99,5 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,3х.