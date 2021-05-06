В связи с пожаром в омской деревне возбуждено уголовное дело

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Омской области возбуждено уголовное дело о халатности в связи с пожаром, который уничтожил 25 построек из 33 в деревне Каракуль в Большереченском районе. Как сообщили в СК, в халатности подозреваются чиновники администрации Уленкульского сельского поселения.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц из числа сотрудников местной администрации. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар пришел в деревню Каракуль со стороны Колосовского муниципального района через лес и болото с камышом. В деревне сгорели магазин и 14 жилых домов, а также другие постройки.

В МЧС причиной пожара считают человеческий фактор.