Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:30Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 963 931+354 337

Губернаторам поручено взять на контроль выполнение запрета на пал травы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила губернаторам лично проконтролировать "неукоснительное соблюдение запрета" на выжигание сухой травы и стерни во избежание новых лесных пожаров, сообщила ее пресс-служба.

Там напомнили, что весной большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем или умышленного выжигания сухой травы.

Правительство уже приняло постановление, по которому аграрии, которые допустят на своих землях палы, будут лишены господдержки: чтобы получить субсидии на 2022 год, сельхозпроизводитель не должен быть привлечен к ответственности за сельхозпал в 2021 году.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Федерации. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух субъектах страны - на всей территории Тюменской области и в одном районе Омской области. Особый противопожарный режим действует в 52 регионах.

Виктория Абрамченко правительство Тюменская область Омская область

Новости по теме

Новости

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Что случилось этой ночью: среда, 19 мая

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Что произошло за день: вторник, 18 мая

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

РКН напомнил СМИ о штрафах за цитирование иноагентов без маркировки

"Роскосмос" предупредил об угрозе сближения своего спутника с японским

Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');