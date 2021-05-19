Губернаторам поручено взять на контроль выполнение запрета на пал травы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила губернаторам лично проконтролировать "неукоснительное соблюдение запрета" на выжигание сухой травы и стерни во избежание новых лесных пожаров, сообщила ее пресс-служба.

Там напомнили, что весной большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем или умышленного выжигания сухой травы.

Правительство уже приняло постановление, по которому аграрии, которые допустят на своих землях палы, будут лишены господдержки: чтобы получить субсидии на 2022 год, сельхозпроизводитель не должен быть привлечен к ответственности за сельхозпал в 2021 году.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Федерации. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух субъектах страны - на всей территории Тюменской области и в одном районе Омской области. Особый противопожарный режим действует в 52 регионах.