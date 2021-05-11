Источник допустил, что напавших на школу в Казани может быть двое

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На школу №175 в Казани, согласно предварительным данным, напали два человека, один из нападавших может находиться в здании учебного заведения, сказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник уточнил, что второй стрелявший заблокирован на 4-м этаже школы, проводится его задержание.

Ранее от источника стало известно, что девять человек погибли во время стрельбы в казанской школе. По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка.

Корреспондент "Интерфакса" передает с места событий, что здание школы оцеплено Росгвардией, группа вооруженных бойцов выдвинулась к зданию.

Около здания школы стоит спасательная лестница, которая ведет на третий этаж.

На место прибыли десятки машин скорой помощи, автомобили полиции.

Часть школьников находятся на улице, однако, по словам очевидцев, в школе еще могут находиться люди.