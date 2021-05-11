Частную школу "Газпрома" в Петербурге возглавила директор 24-й гимназии Корниенко

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Частную школу "Газпрома" в Петербурге возглавила теперь уже бывший директор 24-й гимназии №24 имени Крылова Татьяна Корниенко.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", учредителем школы является ПАО "Газпром". Школа зарегистрирована 7 мая 2021 года по адресу проспект Большой Сампсониевский 60, бизнес-центр "Эриксонъ".

Совет директоров "Газпрома" 9 марта согласовал участие общества в учреждении "Газпром школа Санкт-Петербург".

У "Газпрома" уже есть общеобразовательное частное учреждение "Газпром школа" в Москве на Новочеремушкинской улице. Сообщалось, что компания построит на Крестовском острове в Петербурге частную школу на 825 мест за 3 млрд рублей.

Татьяна Корниенко - кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования. С ноября 2017 года и до последнего времени она руководитела петербургской гимназией имени Крылова. В советское время эту школу закончили чемпион СССР по фигурному катанию в 1953-1954 годах Валентин Захаров (выпускник 1951 года), бывший ректор Балтийского государственного технического университета "Военмех" Юрий Савельев (1956 год), представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов (1970 год), начальник управления культуры Минобороны России Антон Губанков (1983 год).