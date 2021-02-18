Совет директоров "Газпрома" обдумает открытие второй частной школы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - У "Газпрома" помимо общеобразовательной частной "Газпром школы" в Москве может о ткрыться и частная школа в Петербурге, сообщила компания. Вопрос об участии компании в проекте рассмотрит совет директоров "Газерома".

Три года назад сообщалось, что "Газпром" построит в престижном районе Петербурга, на Крестовском острове (Крестовский проспект, 42), частную школу на 825 мест за 3 млрд рублей. В материалах к градостроительному совету Петербурга говорилось, что кроме образовательной части в школе будет большой спортивный блок.

Школа "Газпрома" в Москве находится на Новочеремушкинской улице.