На московском "Карате" произвели миллиардную партию сырка "Дружба"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Миллиардная партия плавленого сырка "Дружба" выпущена московским заводом "Карат", сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве работают четыре крупных и средних производителя молочной продукции. (...) Среди предприятий - завод "Карат", с его конвейера в этом году сошла миллиардная партия сырка "Дружба", рецептура которого была разработана еще в 1960-м году", - сказал Ефимов.

Он добавил, что предприятия обеспечивают более шести тысяч рабочих мест, а также снабжают столицу необходимыми продуктами: общий объем отгруженных товаров по итогам 2020 года составил 44,3 млрд рублей.

Заммэра отметил, что заводу "Карат" в мае был присвоен статус промышленного комплекса, что дает ему право на льготы, среди которых снижение налога на прибыль и имущество, а также снижение земельного налога.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил "Интерфаксу", что в числе стран-импортеров продукции завода - Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Также продукция завода поставляется по всей России.

"В ближайшее время предприятие рассчитывает нарастить долю экспорта и выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии", - добавил Прохоров.

Генеральный директор завода плавленых сыров "Карат" Евгений Гребнев рассказал "Интерфаксу", что сырок "Дружба" является знаковым продуктом для предприятия, рецептура которого не менялась много лет. Все сырье для изготовления проходит проверку внутри организации и в независимых аккредитованных лабораториях, что позволяет стабильно производить качественную продукцию.

"Сегодня завод производит ретро-сыры и современную линейку плавленых сыров "Карат" с самыми разными вкусами, обеспечивая потребность в качественных продуктах питания и Москву, и всю страну", - подчеркнул Гребнев.