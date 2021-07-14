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Гендиректор завода сыров "Карат" отрицает планы по сносу предприятия

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Завод плавленых сыров "Карат" продолжит работу на своем историческом месте по адресу улица Руставели, 14, сообщил через пресс-службу гендиректор предприятия Евгений Гребнев.

В пресс-службе опровергли слухи о том, что завод снесут, а участок под ним передадут под строительство жилья.

Там напомнили, что в 2020 году ГК "Пик" купила бывший Останкинский молочный комбинат, чтобы построить там жилой комплекс. Один из домов строится рядом с территорией завода "Карат", но за пределами санитарно-защитной зоны завода.

"Граница данной санитарно-защитной зоны закреплена соглашением между заводом "Карат" и городом Москва в сентябре 2020 года. Площадь этого участка составляет 3,5 тысячи кв. м. Он используется для размещения подъезжающего под загрузку-разгрузку грузового транспорта, размещения пожарных проездов и предназначен только для производственной деятельности предприятия", - заявили на предприятии.

ГК "Пик" пообещала "Карату" поставить со стороны двора завода защитные шумовые экраны, благоустроить прилегающую территорию, обустроит запасные пожарные въезды и выезды к предприятию. Устанавливать экраны начнут уже летом 2021 года.

Московский завод плавленых сыров "Карат" был основан в 1934 году. На протяжении 87 лет он сохраняет статус "Особого предприятия, обеспечивающего продовольственную политику города Москвы" и входит в топ-3 крупных производителей плавленого и творожного сыра в России.

Москва Карат ГК Пик

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