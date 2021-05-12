Володин призвал Мишустина не "искать отговорки" и бороться с выводом денег

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство поскорее придумать работающий механизм, который позволит ограничить вывод средств за рубеж, а не "искать отговорки". Он сказал это, когда премьер-министр Михаил Мишустин представлял депутатам годовой отчет правительства.

"Что касается вывода средств - они огромны, но эти ресурсы могут оставаться в стране. Поэтому мы иногда вот так долго говорим, - мы с заместителем министра, вы с министром, - может, они все-таки начнут искать эти средства и предлагать решения, которые сохранят нам эти средства в стране. Давайте тоже исходить из того, что люди ждут этих решений. Президент нам поручил. А у нас постоянно отговорки, и мы убеждаем, фактически, себя. А все зависит от нас", - сказал спикер.

Он начал блок вопросов к премьеру с темы вывода денег из страны. По словам спикера, эта тема волнует всех депутатов вне зависимости от фракционной принадлежности. С одной стороны, отметил спикер, ущерб наносится экономике, поскольку деньги могли бы оставаться в стране и идти на развитие отечественных предприятий. С другой стороны, ресурсы за рубежом подвергаются рискам санкций.

"Жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят", - отметил Володин.

Он добавил, что накануне этот вопрос обсуждался на встрече с руководством Минфина, в частности, говорили о льготном налогообложении в других странах. Депутаты, по словам Володина, "внятного ответа не получили".

Мишустин отметил, что компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи, на их долю приходится 27% от общего показателя по экономике. Далее, по словам главы правительства, следуют компании металлургического сектора и банки. Затем, по его словам, следуют ритейл, логистика и другие отрасли.

В целом, по словам Мишустина, за 2019 год российские компании вывели за рубеж дивиденды, проценты и роялти на сумму 4,3 трлн рублей, 1,3 трлн рублей приходится на четыре юрисдикции - Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды.

С тремя из них Россия пересмотрела соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, по соглашению с Нидерландами запущена процедура денонсации. Если учесть Сингапур, Гонконг и Швейцарию, с которыми также планируется пересмотреть соглашения, отметил премьер, то это составит около 90% тех средств, которые выводятся в транзитные территории.

"Когда компания вывела туда средства, то она должна по соглашению о двойном налогообложении использовать их и вкладывать в экономику этой страны, для этого и дается льгота. А она в этом смысле является кондуитной и выводит их дальше, ну я по-русски скажу, прячет. Для того, чтобы этого не было, только такая системная работа может предотвратить эту выплату, а администрирование будет, я уверен, на самом высоком уровне, поэтому нам предстоит поработать, в том числе, и с законами, и с соглашениями, и попросить вашей поддержки", - объяснил премьер.

Пересмотр соглашений с транзитными юрисдикциями Мишустин назвал основным заслоном "к тому, чтобы компании, которые ведут агрессивную налоговую политику, не выводили огромные объемы дивидендов, роялти или процентов в низконалоговые юрисдикции".

"А если есть такое желание вывести дивиденды, у нас все-таки свобода предпринимательства, платили бы соответствующий налог, чтобы сумма налога на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объемам дивидендов, которые вывели", - подчеркнул премьер.