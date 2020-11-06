РФ и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Люксембург 6 ноября подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, говорится в сообщении Минфина РФ.

Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Ранее аналогичные протоколы РФ подписала с Кипром и Мальтой. Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения был подписан с Кипром 8 сентября, с Мальтой - 1 октября. Ратификация этих документов также должна состояться до конца 2020 года.

Как говорил ранее Алексей Сазанов, от пересмотра налоговых соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом российский бюджет может получить от 130 до 150 млрд рублей в год (главным образом от Кипра, потому что он в разы опережает все юрисдикции по объему платежей).

Президент Владимир Путин в конце марта предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам как часть "антикоронавирусного пакета" мер поддержки.