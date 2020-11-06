Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

РФ и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

РФ и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения
Фото: Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Люксембург 6 ноября подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, говорится в сообщении Минфина РФ.

Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Ранее аналогичные протоколы РФ подписала с Кипром и Мальтой. Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения был подписан с Кипром 8 сентября, с Мальтой - 1 октября. Ратификация этих документов также должна состояться до конца 2020 года.

Как говорил ранее Алексей Сазанов, от пересмотра налоговых соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом российский бюджет может получить от 130 до 150 млрд рублей в год (главным образом от Кипра, потому что он в разы опережает все юрисдикции по объему платежей).

Президент Владимир Путин в конце марта предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам как часть "антикоронавирусного пакета" мер поддержки.

Люксембург Алексей Сазанов Жорж Фабер

Новости

Авторынок России закрыл 10 месяцев вдвое лучше пессимистичных прогнозов АЕБ. Обобщение

Авторынок России закрыл 10 месяцев вдвое лучше пессимистичных прогнозов АЕБ. Обобщение

Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат

ВШЭ предложила повысить налоги на неинвестируемые доходы граждан

ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Экс-замглавы Минтранса стал владельцем "Калашникова"

Экс-замглавы Минтранса стал владельцем "Калашникова"

Нефть Brent подешевела до $39,85 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Рубль вечером продолжил существенно дорожать к доллару и евро

Рубль вечером продолжил существенно дорожать к доллару и евро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');