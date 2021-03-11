Путин поручил ФНС мониторить прибыль и инвестиции крупнейших компаний

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в течение года должна будет вести мониторинг прибыли крупнейших российских компаний и направление этих средств на инвестиционную активность внутри страны. Соответствующее поручение дал в четверг президент Владимир Путин по итогам совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Поручаю Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний и ежеквартально докладывать мне, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются - в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты", - заявил он.

В ходе своего заключительного выступления Путин призвал компании и их акционеров направлять полученные прибыли на проекты внутри страны.

"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но, имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, - повторяю, сами решайте, - но лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее", - обратился к представителям бизнеса глава государства.

"Задача правительства создать такие условия, при которых эффективнее было бы направлять эти ресурсы (...) не на выплату дивидендов, и не на то, чтобы распределить где-то там - законным образом, законным, понимаю, но где-то там, в "тихих гаванях" (но сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем, имею в виду эти факторы неопределенности), - а направить их на развитие собственных бизнесов или новых бизнесов внутри Российской Федерации", - подчеркнул Путин.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы и условия для этого были стабильными, надежными, и чтобы все эти инструменты, о которых мы сегодня говорили, и о совершенствовании которых сегодня говорили, чтобы они самым эффективным образом заработали", - добавил он.

Путин поручил правительству проработать все предложения по стимулированию инвестиционной активности, которые прозвучали в рамках совещания в четверг.