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Чехия и США признаны недружественными России странами

Чешским дипмиссиям разрешили нанять 19 россиян или иностранцев, американским - ни одного

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило список недружественных иностранных государств, туда вошли Чехия и США. Такое распоряжение от 13 мая опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дипломатическое противостояние

В перечне, помимо названий стран, указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Из перечня следует, что чешские диппредставительства могу нанять до 19 таких физлиц, миссии США - ни одного.

Распоряжение принято в соответствии с указом президента Владимира Путина от 23 апреля о противодействии недружественным действиям иностранных государств. Указ ограничивает возможности дипмиссий и консульских служб таких государств нанимать физлиц, находящихся на территории России.

После выхода этого указа посольство США в Москве предупредило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы. Российский МИД в ответ на это предположил, что американские дипломаты разучились работать или занимаются чем-то еще.

Только утром 14 мая посольство объявило, что российское правительство проинформировало дипломатов о намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в России. В связи с этим дипмиссия пообещала до 16 июля возобновить предоставление обычных услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и часть нотариальных услуг, а также выдачу иммиграционных виз в экстренных случаях.

Россия и США начали обмениваться требованиями по сокращению персонала диппредставительств с декабря 2016 года, когда администрация Барака Обамы выслала из Америки группу российских дипломатов в ответ на "притеснения" американских дипломатов в России. В сентябре 2020 год посол США Джон Салливан сетовал, что его миссии не хватает рук.

Россия и Чехия обмениваются такими же требованиями с 17 апреля, когда Прага решила выслать 18 российских дипломатов в связи с тем, что российскую разведку заподозрили в причастности ко взрыву склада боеприпасов и гибели двух человек в Чехии в 2014 году. Москва эти обвинения отвергла и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

После обмена заявлениями Москва и Прага решили привести к паритету численность сотрудников и категорий персонала в посольствах. В результате в каждой миссии должно остаться по семь дипломатов и 25 административных и технических сотрудников. Послы европейских стран пообещали оказать помощь чешскому посольству в Москве в налаживании работы в этих условиях.

Хроника 15 апреля – 14 мая 2021 годаДипломатическое противостояние
Чехия США правительство Владимир Путин

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