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РФ объявила 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заместителю посла США в РФ Барту Горману в среду вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников американского посольства в Москве, сообщили в МИД РФ.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников Посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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На Смоленской площади подчеркнули, что эта мера представляет собой "зеркальный" ответ "на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata.

"В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США", - заявили в МИД РФ.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении РФ, который включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Россия решила зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США - говорилось, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть РФ. Коме того, американскому послу Джону Салливану рекомендовалось поехать в Вашингтон для консультаций.

МИД РФ США

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