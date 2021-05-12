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Мишустин поручил решить вопрос легализации апартаментов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу с депутатами Госдумы для решения вопроса легализации апартаментов в России.

"Конечно, необходима легализация апартаментов, нужно с этим решить, но здесь очень много нюансов. Мы обсуждали в правительстве эти нюансы: вопрос сложный, но требует решения. Я предлагаю, чтобы финализировать этот вопрос, поскольку есть разные предложения, создать рабочую группу с участием депутатов Госдумы. Я поручу это Марату Хуснуллину (вице-премьер РФ)", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме РФ, отвечая на вопросы депутатов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года внести в законодательство изменения, направленные на определение правового статуса апартаментов. В декабре сообщалось, что группа сенаторов и депутатов Госдумы разработали законопроект о правовом статусе таких помещений. В мае законопроект был внесен в Госдуму.

Осенью 2020 года замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что в России планируется законодательно утвердить жилой статус уже возведенных апартаментов и в дальнейшем запретить их строительство. При этом ведомство не планировало останавливать строительство уже начатых проектов апартаментов. Позже Хуснуллин сообщил, что правительство не планирует запрещать строительство таких объектов, но собирается максимально узаконить их статус и приравнять к жилью.

Сейчас апартаменты относятся к статусу нежилых помещений. Такие объекты оцениваются на 10-15% дешевле аналогичных квартир.

Михаил Мишустин

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