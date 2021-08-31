Спрос на апартаменты в Москве с начала года вырос на 42%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве с начала года спрос на апартаменты вырос на 42%, а по сравнению с прошлым августом - вдвое, говорится в отчете компании "Инком-Недвижимость". По ее данным, сейчас такие лоты приобретают 10% покупателей.

"С января предложение таких лотов сократилась на 33%, за год - на 46%", - говорится в отчете.

При этом цены на апартаменты в Москве с января выросли на четверть и сейчас находятся на уровне на 10-20% ниже, чем на жилье аналогичной площади в той же локации.

"Постоянные дискуссии о статусе апартаментов подогревают спрос на данный вид недвижимости", - отметил замдиректора департамента новостроек по продажам "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков.

По его словам, застройщики апартаментов стараются поскорее начинать их продажу.

Аналитики агентства не прогнозируют снижения цен на этот вид недвижимости.

Среди покупателей апартаментов много собственников квартир в Москве, которые ищут жилье ближе к работе или в более престижном районе, отметил руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов.

Также специалисты отметили тренд на редевелопмент старых зданий под апартаменты. В бывших административных постройках и общежитиях ремонтируют фасад, меняют коммуникации - и предлагают лоты площадью от 11 квадратных метров, зато с высокими потолками. Такой лот может стоить от 3,5 млн рублей.

Апартаменты по статусу относятся к нежилым помещениям. Они обычно стоят на 10-15% дешевле аналогичных квартир, но при них может не быть сопутствующей социальной инфраструктуры.

Правительство дорабатывает законопроект о статусе апартаментов, его принятие ожидается до конца 2021 года.