Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Спрос на апартаменты в Москве с начала года вырос на 42%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве с начала года спрос на апартаменты вырос на 42%, а по сравнению с прошлым августом - вдвое, говорится в отчете компании "Инком-Недвижимость". По ее данным, сейчас такие лоты приобретают 10% покупателей.

"С января предложение таких лотов сократилась на 33%, за год - на 46%", - говорится в отчете.

При этом цены на апартаменты в Москве с января выросли на четверть и сейчас находятся на уровне на 10-20% ниже, чем на жилье аналогичной площади в той же локации.

"Постоянные дискуссии о статусе апартаментов подогревают спрос на данный вид недвижимости", - отметил замдиректора департамента новостроек по продажам "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков.

По его словам, застройщики апартаментов стараются поскорее начинать их продажу.

Аналитики агентства не прогнозируют снижения цен на этот вид недвижимости.

Среди покупателей апартаментов много собственников квартир в Москве, которые ищут жилье ближе к работе или в более престижном районе, отметил руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов.

Также специалисты отметили тренд на редевелопмент старых зданий под апартаменты. В бывших административных постройках и общежитиях ремонтируют фасад, меняют коммуникации - и предлагают лоты площадью от 11 квадратных метров, зато с высокими потолками. Такой лот может стоить от 3,5 млн рублей.

Апартаменты по статусу относятся к нежилым помещениям. Они обычно стоят на 10-15% дешевле аналогичных квартир, но при них может не быть сопутствующей социальной инфраструктуры.

Правительство дорабатывает законопроект о статусе апартаментов, его принятие ожидается до конца 2021 года.

Москва Инком-Недвижимость Валерий Кочетков Дмитрий Таганов

Новости по теме

Новости

Обладатели банковской карты "Мир" смогут ездить в метро, МЦК и МЦД со скидкой

Пандемия коронавируса

Суточная смертность от COVID в Москве снизилась до показателей марта

Суточная смертность от COVID в Москве снизилась до показателей марта

В центре Москвы неизвестные повредили 400 электросамокатов

В центре Москвы неизвестные повредили 400 электросамокатов

Сервис "оплаты лицом" запустили еще на двух линиях московского метро

Сервис "оплаты лицом" запустили еще на двух линиях московского метро

Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье до утра 31 августа

В Москве родителей школьников пустят на торжественные линейки на улице

В Москве родителей школьников пустят на торжественные линейки на улице
Пандемия коронавируса

Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября

Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 в Москве сократилось на 20% за неделю

Число заболевших COVID-19 в Москве сократилось на 20% за неделю

В Москве вынесен еще один приговор по "санитарному делу"

Каждый второй москвич допускает участие в онлайн-голосовании в сентябре

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');