В РФ не будут предоставлять отгулы для привившихся от COVID

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Решение о предоставлении отгулов для работающих после прививки от коронавируса на федеральном уровне не принималось, и в планах такого нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, Пескову был задан вопрос о том, как в Кремле относятся к инициативе губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая предложила предоставлять оплачиваемый выходной жителям региона, сделавшим прививку от коронавируса.

"Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернаторов. Каких-то общих федеральных решений на этот счет не было, и в планах такого нет", - сказал Песков.