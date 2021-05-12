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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
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В РФ не будут предоставлять отгулы для привившихся от COVID

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Решение о предоставлении отгулов для работающих после прививки от коронавируса на федеральном уровне не принималось, и в планах такого нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, Пескову был задан вопрос о том, как в Кремле относятся к инициативе губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая предложила предоставлять оплачиваемый выходной жителям региона, сделавшим прививку от коронавируса.

"Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернаторов. Каких-то общих федеральных решений на этот счет не было, и в планах такого нет", - сказал Песков.

Хроника коронавируса. Май.

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