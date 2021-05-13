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Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Руководство России не планирует присоединить Донбасс, заявил секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал Песков.

В записке, которую цитирует Bloomberg и которая должна быть представлена на саммите ЕС в конце мая, говорится, что действия России направлены на "фактическую интеграцию" Донбасса. Среди шагов в этом направлении авторы документа называют выдачу российских паспортов жителям этого региона и организацию выборов.

Также в документе говорится о перспективах сотрудничества Украины и ЕС, а также вступления Украины в НАТО.

В январе, комментируя очередной призыв присоединить Донбасс, Песков говорил, что этот вопрос "на повестке дня не стоит" и что Россия "занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса" и по защите русскоязычного населения Донбасса.

В апреле, на фоне растущего напряжения у границ Украины, Песков сказал, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и появления угрозы массовых жертв среди гражданского населения, чтобы не допустить повторения Сребреницы.

Донбасс Кремль Дмитрий Песков Украина Евросоюз НАТО

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