Группа стран Восточной Европы раскритиковала действия РФ на мировой арене

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Лидеры девяти восточноевропейских стран подвергли критике действия России на мировой арене, передают европейские СМИ со ссылкой на заявление.

"Агрессивные действия России и усиление ее военных возможностей близ НАТО, в частности, недавняя эскалация на Черном море и на границе с Украиной (...) все еще представляют угрозу для евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

Также в документе Россию критикуют и за недавнее ухудшение отношений с Чехией.

Заявление подписали по итогам ежегодного саммита лидеры Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.

Ухудшение отношений России и Чехии

Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву.

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее прокуратура Болгарии объявила о высылке одного российского дипломата из-за подозрения шести россиян в причастности к организации четырех взрывов в 2011-2020 годах на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Российские войска у границы с Украиной

5 мая главы МИД стран "Большой семерки" призвали Россию отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска. Сообщения о стягивании российских войск в Крым и к границе с Донбассом стали поступать в апреле. США оценивали численность российских войск как рекордную с 2014 года. В Кремле отвечали, что передвижения российских войск по российской территории никому не угрожают.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, и поставил задачу командующим приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен отметили сохранение значительных сил ВС России у границ с Украиной.