В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вопрос о включения Донбасса в состав России на повестке дня не стоит, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его спросили, рассматривается ли в руководстве страны сценарий присоединения Донбасса.

"Такой вопрос на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса, - сказал Песков. - Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских".

28 января главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме "Русский Донбасс" в Донецке, заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими", и призвала Россию присоединить этот регион.

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Дождя" затем сказала, что это личная позиция Симоньян, отметив, что главред RT не является ни госслужащим, ни чиновником.

Также 28 января депутат Госдумы Андрей Козенко на форуме "Русский Донбасс" сказал, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На сентябрь 2020 года из было около 300 000.