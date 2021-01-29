Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вопрос о включения Донбасса в состав России на повестке дня не стоит, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его спросили, рассматривается ли в руководстве страны сценарий присоединения Донбасса.

"Такой вопрос на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса, - сказал Песков. - Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских".

28 января главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме "Русский Донбасс" в Донецке, заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими", и призвала Россию присоединить этот регион.

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Дождя" затем сказала, что это личная позиция Симоньян, отметив, что главред RT не является ни госслужащим, ни чиновником.

Также 28 января депутат Госдумы Андрей Козенко на форуме "Русский Донбасс" сказал, что российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На сентябрь 2020 года из было около 300 000.

Донбасс Дмитрий Песков Украина ДНР ЛНР Маргарита Симоньян МИД Андрей Козенко

Новости по теме

Новости

Google признал необоснованным ограничение на распространение гимна РФ

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

Под Тулой завели дело на женщину, ударившую полицейского из-за маски

Задержан мужчина, открывший стрельбу на поминках под Анапой

Пандемия коронавируса

Очная учеба в вузах Минобрнауки РФ возобновится 8 февраля

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

РФ возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Что произошло за день: четверг, 28 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');