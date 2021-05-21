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Режиссер Шипенко и актриса Пересильд займутся исследованиями на МКС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Съемочная группа фильма "Вызов", помимо съемок, выполнит на МКС часть научной программы, сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

"Они будут не только снимать фильм, у них будет своя научная программ", - сказал Шкаплеров в эфире программы "Вечерний Ургант".

По его словам, ученым "интересно, как они себя поведут, как их организм поведет, как после того, как они вернутся, пройдет реабилитация".

Ранее в пятницу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина сообщили, что подготовка к полету на МКС съемочной группы фильма "Вызов" стартует 24 мая.

"К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина", - говорится в сообщении.

13 мая их кандидатуры утвердила Главная медицинская комиссия. Еще одной участнице кастинга - пилоту Галине Каировой - предложили продолжить подготовку для вступления в отряд космонавтов.

Как отмечают в центре, командиры экипажей уже приступили к подготовке, так как им предстоит остаться на станции в течение полугода и выполнять свои непосредственные обязанности.

"По предварительным данным, на Международной космической станции съемочная группа фильма "Вызов" будет находиться менее двух недель. Программа их подготовки к полету отличается от плана подготовки профессиональных космонавтов, но включает в себя обязательные для всех членов экипажа элементы", - добавили в центре.

Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системам и оборудованием корабля "Союз-МС" и российского сегмента МКС. Кроме этого, они изучат алгоритм действий при аварии и подготовятся к нештатным ситуациям. Запланированы также тренировки на самолете-лаборатории Ил-76МДК в условиях кратковременной невесомости.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" были отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов. На станцию также должен отправиться режиссер и оператор фильма.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта станут Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.

Клим Шипенко Юлия Пересильд МКС Антон Шкаплеров Роскосмос

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