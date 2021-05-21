Режиссер Шипенко и актриса Пересильд займутся исследованиями на МКС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Съемочная группа фильма "Вызов", помимо съемок, выполнит на МКС часть научной программы, сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

"Они будут не только снимать фильм, у них будет своя научная программ", - сказал Шкаплеров в эфире программы "Вечерний Ургант".

По его словам, ученым "интересно, как они себя поведут, как их организм поведет, как после того, как они вернутся, пройдет реабилитация".

Ранее в пятницу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина сообщили, что подготовка к полету на МКС съемочной группы фильма "Вызов" стартует 24 мая.

"К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина", - говорится в сообщении.

13 мая их кандидатуры утвердила Главная медицинская комиссия. Еще одной участнице кастинга - пилоту Галине Каировой - предложили продолжить подготовку для вступления в отряд космонавтов.

Как отмечают в центре, командиры экипажей уже приступили к подготовке, так как им предстоит остаться на станции в течение полугода и выполнять свои непосредственные обязанности.

"По предварительным данным, на Международной космической станции съемочная группа фильма "Вызов" будет находиться менее двух недель. Программа их подготовки к полету отличается от плана подготовки профессиональных космонавтов, но включает в себя обязательные для всех членов экипажа элементы", - добавили в центре.

Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системам и оборудованием корабля "Союз-МС" и российского сегмента МКС. Кроме этого, они изучат алгоритм действий при аварии и подготовятся к нештатным ситуациям. Запланированы также тренировки на самолете-лаборатории Ил-76МДК в условиях кратковременной невесомости.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" были отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов. На станцию также должен отправиться режиссер и оператор фильма.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта станут Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.