Актрису с режиссером фильма о космосе решили отправить на МКС в сентябре

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Актрису и режиссера художественного фильма о космосе, съемки которого пройдут на Международной космической станции (МКС), планируют отправить на орбиту в сентябре, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Командир "Союза МС-18" Олег Новицкий в октябре вернется на Землю в спускаемом аппарате этого корабля вместе с актрисой и режиссером фильма, отправка которых на орбиту планируется 20 сентября", - сказал он журналу "Русский космос".

Ранее начальник ЦПК сообщил, что следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма.

По его словам, командир следующей экспедиции вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Марк Ванде Хай и Петр Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта на корабле полетят командир и два участника космического полета".

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" отобраны 20 финалисток.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации, все материалы участниц кастинга будут переданы в "Роскосмос" для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.