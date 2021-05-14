Посольству США в Москве сообщили о планах РФ отложить запрет на наем иностранцев

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские власти проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на наём иностранцев, сообщили в пятницу в американской дипмиссии.

"Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в России", - говорится на сайте американского посольства.

Таким образом, отмечается в сообщении, до 16 июля посольство США в Москве временно возобновляет предоставление обычных услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и часть нотариальных услуг.

Также посольство будет заниматься выдачей иммиграционных виз в приоритетных и экстренных случаях. Между тем, о возобновлении выдачи неиммиграционных виз российским гражданам не сообщается.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве с 12 мая прекратило выдачу недипломатических неиммиграционных виз. Как поясняли в дипмиссии, это было связано с тем, что 23 апреля правительство России запретило посольству США в России принимать на работу иностранных граждан в любом качестве, что привело бы к сокращению штата консульского отдела посольства на 75%. Кроме того, посольство объявило о намерении сократить объем консульских услуг, оказываемых гражданам США.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.