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Посольству США не хватает сотрудников из-за визовых проблем

В дипмиссии некому чинить лифты и пожарную сигнализацию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Посольству США в Москве не хватает рук на все необходимые работы, поскольку дипломаты не могут получить визы, заявил на конференции AmCham американский посол в России Джон Салливан.

В 2016 году в дипмиссии работало 1200 человек, сейчас осталось 350-360 сотрудников, из них менее 200 - американцы, напомнил он.

"Есть дисбаланс между нашей миссией и российской миссией в США, мы нанимаем значительное число российских граждан, в российском посольстве работают только россияне. Из 455 - общего числа сотрудников каждой миссии, у России 455 россиян в посольстве, двух консульствах и миссии в ООН, в наши 455 входят учителя Англо-американской школы, примерно 80 человек", - сообщил посол.

По его словам, посольство продолжает переговоры как с Вашингтоном, так и с российскими властями по этому вопросу.

"Посол [России в Вашингтоне Анатолий] Антонов жалуется, что не может заменить своего садовника и шеф-повара, а я не могу получить визы для технических экспертов, которые могли бы починить наши лифты и пожарные сигнализации. В результате, в недалеком будущем сотрудникам миссии придется формировать пожарный дозор, как в 19-м веке, потому что мы не можем получить визы для персонала, необходимого для базового функционирования посольства", - предположил дипломат.

"Не можете получить садовника и шеф-повара? Слезу еще пустите! Как насчет обеспечить нам лифтера и специалиста по пожарным сигнализациям? В российском посольстве 455 россиян, а у нас 160-180 американцев, сложно просто обеспечивать требования безопасности", - отметил Салливан.

Россия потребовала, чтобы США сократили численность своих дипмиссий в России на 755 человек летом 2017 года в ответ на введение очередных антироссийских санкций. В Москве решили, что в стране должны остаться 455 дипломатически сотрудников - столько же, сколько в США работает российских дипломатов. Также посольству США запретили пользоваться складами на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном бору.

Массовое сокращение дипломатов значительно замедлило выдачу американских виз россиянам.

США Москва Вашингтон Джон Салливан Анатолий Антонов

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