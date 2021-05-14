"Мостотрест" после реорганизации сократил квартальный убыток в 10 раз

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Мостотрест" в I квартале 2021 года сократил чистый убыток более чем в десять раз в годовом измерении, до 134 млн рублей, говорится в квартальном отчете компании.

Примерно на столько же упала выручка "Мостотреста", которая составила 1,18 млрд рублей. Себестоимость сократилась в 9,4 раза, до 1,25 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании почти не изменились в сравнении с концом прошлого года, оставшись на уровне чуть более 4 млрд рублей, относящиеся к ним заемные средства сохранились на уровне 2,6 млрд рублей. Краткосрочные обязательства сократились с 12,35 млрд до 12,14 млрд рублей, в том числе заемные средства - с 5,67 млрд до 5,29 млрд рублей.

Как сообщалось, в мае 2020 года акционеры "Мостотреста" одобрили реорганизацию группы в связи с созданием инфраструктурного холдинга АО "Группа компаний "Нацпроектстрой" (при участии госкорпорации ВЭБ.РФ). Из структуры "Мостотреста" было выделено АО "Дороги и мосты", которому были переданы значительная доля имущества, мощностей и трудовых ресурсов, а также права, обязанности и обязательства "Мостотреста" в отношении кредиторов и должников. Государственная регистрация АО "Дороги и мосты" была завершена в октябре 2020 года.

На конец 2020 года численность сотрудников "Мостотреста" составила 793 человека против 15 678 человек на конец 2019 года. Компания сообщала, что в результате реорганизации передала выделенному АО "Дороги и мосты" внеоборотные активы на 20,012 млрд рублей, оборотные активы на 129,157 млрд рублей, а также долгосрочные обязательства в сумме 34,459 млрд рублей, краткосрочные - в сумме 96,995 млрд рублей. Чистые активы, переданные в результате реорганизации, составили 17,715 млрд рублей.

По завершении реорганизации группы ее гендиректором в декабре 2020 года стал заместитель директора "Стройгазмонтажа" Леонид Рыженькин, сменивший на должности Владимира Власова, который возглавил АО "Дороги и мосты".

Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга владеет 94,2% акций группы "Мостотрест" через АО "ТФК-Финанс".