Путин наградил строителей Крымского моста

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Аркадий Ротенберг получил звание Героя труда. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 16 марта, он опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Такого же звания удостоен монтажник одного из филиалов подконтрольного Ротенбергу "Мостотреста" Николай Зайков.

Оба награждены с формулировкой "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".

Различные госнаграды получил еще целый ряд сотрудников "Мостотреста", "СГМ-Моста", института "Гипростроймост", участвовавших в строительстве моста в Крым.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Открытие ж/д движения по Крымскому мосту состоялось 23 декабря 2019 года; раньше поезда из РФ в Крым ходили через украинскую территорию.

Украина не признает результаты регионального референдума марта 2014 года, после которого Крым вошел в состав России, считает полуостровом своей, но временно оккупированной территорией, и в декабре 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с регионом.