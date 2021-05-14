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В городах-"стотысячниках" откроют центры военно-патриотического воспитания

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Во всех российских городах с населением более 100 тысяч человек откроют центры военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" , сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что эту идею одобрил президент Владимир Путин.

Министр предложил обсудить создание этой сети. В совещании участвуют представители администрации президента, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководители регионов и органов военного управления.

Шойгу подчеркнул, что "деятельность "Авангарда" является одним из ключевых критериев оценки эффективности работы региона по подготовке граждан к военной службе". Он отметил Нижегородскую и Тульскую области, республики Марий Эл и Дагестан, а также Ставропольский край, "которые первыми создали центры и показывают высокие результаты".

"К сожалению, во Владимирской, Ивановской, Ярославской областях и Еврейской автономной области таких образовательных площадок до сих пор нет. Необходимо ускорить решение данного вопроса", - заявил Шойгу.

Минобороны Сергей Шойгу Авангард

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