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Путин поручил создать в Севастополе филиал "Артека"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству, Минобороны, администрации Севастополя и Патриаршему совету по культуре рассмотреть вопрос о создании в Севастополе детского центра "Корсунь" - филиала детского центра "Артек". Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Чиновникам также поручено предложения по объему и источникам финансирования этого проекта.

Срок исполнения поручения - 15 октября.

Росмолодежи совместно с правительством Севастополя поручается оказать "необходимую поддержку развитию в субъектах РФ патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира".

До 1 марта 2022 года президенту должны быть представлены предложения по созданию в Севастополе центра Всемирной богатырской лиги.

Севастополь Владимир Путин Крым Артек Корсунь РПЦ Минобороны

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