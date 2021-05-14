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Авдолян переведет контроль над активами в российскую юрисдикцию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Альберт Авдолян создал холдинговую компанию в России и перевел на нее 100% ООО "А-Проперти", которому принадлежит Эльгинский угольный проект и контроль в "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

АО "АП Холдинг" было зарегистрировано в марте этого года. В мае АО стало владельцем "А-Проперти", которая ранее принадлежала Авдоляну через кипрскую Sunomil Co. К настоящему времени "АП Холдинг" также владеет ООО "АП Логистика", ООО "АП Развитие" и ООО "Эльга-Сервис".

"Планируется перевод всех активов в российскую юрисдикцию", - объяснил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.

Авдолян - основатель и бывший владелец телекоммуникационной компании Yota - начал формировать портфель промышленных активов в 2019 году, получив контроль над ЯТЭК. В 2020 году "А-Проперти" стала новым собственником 100% Эльгинского угольного комплекса, выкупив доли у "Мечела" и Газпромбанка за 134 млрд рублей.

В апреле этого года 5% в Эльгинском комплексе получила структура "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса". "Данная договоренность - логическое завершение формирования промышленного кластера "А-Проперти", который включает угольные проекты Эльга, Огоджа и порт Вера", - отмечала госкорпорация.

На данный момент по 25% в ООО "Порт Вера Холдинг" и "Огодже" принадлежат "Ростеху". Оставшиеся 75% обоих активов намерена консолидировать "А-Проперти". Также компания Авдоляна в феврале подписала соглашение о покупке производителя угля "Сибантрацит" у группы "Аллтек", основатель которой Дмитрий Босов погиб год назад. Сделки по этим активам пока не закрыты, уточнили в "А-Проперти".

Кредиторская задолженность "А-Проперти" на конец 2020 года составила 152,3 млрд рублей, увеличившись в 11 раз к уровню 2019 года.

Альберт Авдолян Эльга ЯТЭК АП Холдинг А-Проперти Yota

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