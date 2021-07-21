Сменился владелец новосибирского АО "Сибантрацит"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новым владельцем АО "Сибантрацит" (Новосибирская область) стала компания "Сибантрацит ПиЭлСи" (Кипр), следует из информации в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс". Изменения зарегистрированы 20 июля.

Раннее совладельцами АО "Сибантрацит" были две кипрские компании: "Амалур трейдинг лимитед" и "Алтаверо трейдинг лимитед".

В феврале сообщалось, что группа "Аллтек" погибшего бизнесмена Дмитрия Босова подписала соглашение о продаже группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна. По условиям сделки, "Сибантрацит" должен сохранить независимость как самостоятельная компания, говорилось в сообщении "Аллтека".

В "Аллтеке" в среду воздержались от комментариев "Интерфаксу".

В группу "Сибантрацит" входят угольные компании Новосибирской области АО "Сибирский Антрацит" ("Сибантрацит") и ООО "Разрез Восточный", а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский".

Группа "Сибантрацит" добывает антрацит UHG, металлургические угли.