Роскомнадзор заинтересовался использующими VPN компаниями

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что направил в ведомства запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями VyprVPN и Opera VPN.

"Вниманию компаний, использующих в работе VPN-сервисы. В соответствии с требованиями регламента реагирования об информировании о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации в ведомства направлен запрос с просьбой информировать ЦМУ ССОП об использовании сервисов VPN (VyprVPN и Opera VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении РКН.

Ведомство привело адрес, куда нужно направлять названия и контактную информацию таких организаций.

РКН 27 марта 2019 года направил требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика. Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. У них было 30 дней, чтобы подключиться к реестру, в противном случае Роскомнадзор может принять решение о блокировке VPN-сервисов. 26 июня стало известно, что 9 из 10 VPN-сервисов, которым было направлено требование, не собираются этого делать, и ответные меры, альтернативные блокировке, готовятся. К ФГИС подключился тогда только VPN-сервис от "Лаборатории Касперского".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в России независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Если возникнут угрозы работе интернета в России, РКН перехватит централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП.