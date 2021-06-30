Роскомнадзор направил запрос по поводу еще шести VPN-сервисов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в ведомства запрос об использовании ещё шести VPN-сервисов для обеспечения технологических процессов предприятий и организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении РКН.

Там уточнили, что запрос направляется, так как планируется введение централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации.

Как сообщалось, после аналогичного запроса относительно VyprVPN и Opera VPN РКН 17 июня ввел ограничения на их работу в России. Эти сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127. В РКН тогда отметили, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, а в "белые списки" включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний. В случае поступления новых запросов, после проведения проверки, "белые списки" могут быть оперативно дополнены.

Opera выключила функцию VPN в своих браузерах на территории России. Старший менеджер по связям с общественностью компании Opera Юлия Синдзелорц заявила, что этот "предупредительный шаг" позволит компании и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности своих пользователей.

27 марта 2019 года ведомство направило требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам десяти VPN-сервисов для фильтрации трафика. Тогда к ФГИС подключился только VPN-сервис от "Лаборатории Касперского".

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" - так называемый закон об устойчивом/суверенном рунете - вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком.