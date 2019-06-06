Девяти VPN в РФ грозит блокировка

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Только один VPN, принадлежащий "Лаборатории Касперского", подключился к реестру запрещенной информации Роскомнадзора, остальные девять могут быть заблокированы в течение месяца.

"Мы разослали уведомления десяти VPN-ам. Всего лишь один из них - Kaspersky Secure Connection подключился к реестру. Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон - она должна быть заблокирована. Значит, будем это и делать в какие-то сроки", - сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

На вопрос, о каком сроке идет речь, он ответил, что вопрос может быть закрыт в течение месяца. По его словам, если они не начнут исполнять закон, то будут внесены в реестр запрещенной информации.

Вместе с тем Жаров отметил, что какое-то время еще специалисты Роскомнадзора пообщаются с некоторыми из сервисов.

"Я все время стремлюсь что-то сделать. Четыре (сервиса) написали, что точно не будут ничего делать, Касперский согласился, а с пятью еще какое-то время пообщаемся. Если убедимся, что сделать ничего не удается, то...", - рассказал он.

По его мнению, блокировка сервисов не приведет к трагедии для пользователей.

"Эти десять VPN не исчерпывают собой весь список проксирующих программ, доступным нашим гражданам. Я думаю, трагедии не произойдет, если они будут заблокированы, хотя мне это очень жалко", - сказал Жаров.

Роскомнадзор 27 марта направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в РФ информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика.

Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. У них было 30 дней, чтобы подключиться к реестру, в противном случае Роскомнадзор может принять решение о блокировке VPN-сервисов.

Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров ранее не направлялись.

В NordVPN, Openvpn, VyprVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited требования выполнять отказались и вывели из РФ свои сервера. В пресс-службе "Лаборатории Касперского", которой принадлежит Kaspersky Secure Connection заявили, что намерены выполнять требования законодательства.

Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" определяет обязанности для владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров. К таким обязанностям относится ограничение доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии реестра сервисы обязаны подключиться к ФГИС. Данная норма также распространяется на операторов поисковых систем. Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров направляются на основании обращения в Роскомнадзор ФСБ России.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем "Яндекс", "Спутник", Mail.ru, Rambler.

Ранее компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за неисполнение требований о подключении к ФГИС, после чего начала фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром.