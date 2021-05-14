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Сын экс-главы Мордовии арестован по обвинению в даче взятки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суд в Мордовии в пятницу отправил под арест на два месяца бывшего заместителя председателя правительства Мордовии - министра целевых программ Алексея Меркушкина по делу о даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ), сообщает республиканское СУ СКР в пятницу.

Ему предъявлено обвинение. "Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал", - говорится в релизе.

Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что в 2015 году Меркушкин, являющийся фактическим акционером ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением национального банка по Мордовии Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

42-летний Меркушкин был задержан 13 мая в московском аэропорте при попытке вылететь в Минск, а затем доставлен в Мордовию.

Ранее по уголовному делу под домашний арест был помещен бывший управляющий отделением НБ, обвиняемый в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", обвиняемого в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ). Третий фигурант был помещен под домашний арест по другому уголовному делу.

Алексей Меркушкин является сыном бывшего главы республики Мордовия и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он занимал пост заместителя председателя правительства Мордовии и должность председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка".

Алексей Меркушкин

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