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Сыну экс-главы Мордовии Меркушкину добавили статью о мошенничестве

По его делу проходит бывший проректор МГУ имени Ломоносова

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сын бывшего бывшего главы Мордовии и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексей Меркушкин, которого в мае задержали по обвинению в даче взятки, теперь обвиняется и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из материалов суда.

Ленинский суд Саранска продлил ему арест до 28 сентября.

"По версии следствия, А.Меркушкин как бенефициар ПАО "Межрегиональный промышленно-строительный банк", действуя в составе организованной преступной группы, (...) совершил хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере", - говорится в материлах суда, касающихся нового обвинения.

Следствие полагает, что Меркушкин действовал совместно с бенефициаром банка - Алексеем Гришиным, а также бывшим первым заместителем председателя правительства - министром экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Владимиром Мазовым и иными лицами.

С ноября 2015 года по март 2019 года они под видом реализации инвестиционного проекта продали в собственность республике имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене - более 271 млн рублей.

Гришин, фигурирующий в уголовном деле, ранее занимал пост проректора МГУ им. М.В.Ломоносова. Он также является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве, а еще несколько дел в отношении него - о неуплате налогов и мошенничестве - были прекращены. Он был арестован в августе 2020 года, затем его отпустили под домашний арест.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что причастность Меркушкина к мошенничеству с "МордовЭкспоЦентр" была выявлена в ходе расследования одного из дел Гришина.

Экс-министр экономики республики Мазов, обвиняемый в хищении, находится под домашним арестом. Он был задержан в январе 2021 года.

Алексей Меркушкин - бывший зампред правительства Мордовии - министр целевых программ. Он также занимал пост заместителя председателя правительства Мордовии и должность председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка". Он был задержан 13 мая в Москве при попытке вылететь в Минск.

В мае 2021 года ему вменили дачу взятки. По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, будучи фактическим акционером ОАО КБ "Мордовпромстройбанк", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Банкаа России.

Взятку передали за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

Алексей Меркушкин МПСБ Алексей Гришин Ленинский суд Мордовия Саранск Владимир Мзов Мордовэкспоцентр

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