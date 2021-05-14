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СКР подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего заместителя председателя правительства Мордовии, сына экс-главы республики - министра целевых программ Алексея Меркушкина, подозреваемого в даче взятки, сообщается на сайте СКР в пятницу.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый, являющийся фактическим акционером "Мордовпромстройбанка", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером коммерческой организации передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением ЦБ по Мордовии, говорится в сообщении.

Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

Меркушкин задержан.

Ранее по уголовному делу под домашний арест был помещен бывший управляющий отделением НБ, обвиняемый в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Бывший председатель СД "Мордовпромстройбанка", обвиняемый в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ), был заключен под стражу. Кроме того, третий фигурант, обвиняемый в даче взятки, был помещен под домашний арест по другому уголовному делу.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства Мордовии и сына экс-губернатора республики Алексея Меркушкина по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка.

"Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту "Шереметьево" при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, задержание проводили сотрудники антикоррупционного управления МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину.

Меркушкина везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение.

Алексей Меркушкин является сыном бывшего главы Мордовии и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Он занимал пост заместителя председателя правительства Мордовии и должность председателя совета директоров "Мордовпромстройбанка".

Алексей Меркушкин СКР Мордовия ЦБ РФ Мордовпромстройбанк Александр Хинштейн Николай Меркушкин

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