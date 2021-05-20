Москва готова "разгрести завалы" в работе диппредставительств РФ и США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия готова решать накопившиеся проблемы в работе дипломатических миссий США в России и РФ в Соединенных Штатах, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов в том, что касается функционирования дипломатических миссий Соединенных Штатов в России и российских в США", - сказал Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам российского министра, если Москва и Вашингтон не будут обеспечивать нормальные условия для работы дипломатов, "мы будем подрывать само значение дипломатии, которое заключается в наведении и поддержании мостов".

Новость дополняется